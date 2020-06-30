Москва, , 14:58 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию протокол к соглашению между правительством РФ и правительством Венесуэлы о предоставлении государственного кредита, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Предполагается реструктуризация кредита Венесуэле на сумму 3,445 млрд долларов США.

Самим соглашением предусматривается, что правительство России предоставляет правительству Венесуэлы государственный финансовый кредит в сумме до 4 млрд долларов США. Предполагается, что венесуэльская сторона уплачивает проценты по кредиту по ставке 7,4% годовых.

Документ был подписан 8 декабря 2011 года. Предполагается, что кредит используется в 2012—2016 годах.

Использованные суммы кредита погашаются венесуэльской стороной в течение пяти лет равными полугодовыми платежами, 31 марта и 30 сентября каждого года.