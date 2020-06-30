Москва, , 14:57 — REGNUM Подавляющее большинство представителей немецкого бизнеса, работающего в России, выступают против санкций Евросоюза в отношении РФ и видят необходимость в отмене ограничительных мер. Об этом свидетельствуют данные опроса по деловому климату, проведённого Российско-Германской внешнеторговой палатой (ВТП) за первое полугодие 2020 года.

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Так, за снятие санкций выступают 95% немецких компаний в РФ. При этом 41,5% из них считают, что ограничительные меры необходимо снять незамедлительно, 53,4% — постепенно.

Опрос также показал, что несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, и существенное падение ВВП России, немецкие компании активно инвестируют в РФ. Так, в ближайшие двенадцать месяцев они планируют вложить 1,8 млрд евро в расширение своего бизнеса в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский совет постановил продлить секторальные санкции против российской экономики, введённые впервые летом 2014 года из-за ситуации на Украине, ещё на полгода — до 31 января. Поясняется, что такое решение принято после очередной оценки применения Минских соглашений 2015 года об урегулировании на Украине. Власти ЕС пришли к выводу, что соглашения пока не действуют в полную силу.

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