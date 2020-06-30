Мадрид, , 15:02 — REGNUM Руководство центрального банка Испании заявило о необходимости проведения структурных экономических реформ в стране. Об этом 30 июня сообщается в ежегодном отчете финансового учреждения.

Испания, одна из наиболее пострадавших от последствий карантинных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, стран. По прогнозу центрального банка, в 2020 году экономика страны сократиться на 9%-11,6%.

«Если правительство Испании не проведет структурные экономические реформы, то согласно предполагаемому сценарию к концу 2020 года государственный долг страны будет значительно выше 100% по отношению к ВВП», — отмечается в отчете.

Напомним, в июне 2020 года лидеры ЕС согласились с необходимостью оказать финансовую поддержку наиболее пострадавшим от карантинных мер странам. Тем не менее, конкретное решение пока не принято.