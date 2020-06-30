30 июня 2020 | Время чтения 4 мин

После коронавирусного шока страны постепенно начинают возвращение к нормальной жизни. Греция оказалась одной из первых в ряду тех, кто снимает карантин, но это связано с одной причиной — у нее просто нет времени ждать. Промедление здесь может окончательно убить экономику, а вот активность, напротив, приносит жителям страны надежды на лучшее, пишет Адонис Каракусис в греческом издании To Vima.

Дарья Алексеева, , 20:22 — REGNUM Кризис здравоохранения проявил себя на международном уровне и еще способен сохранить сильную неопределенность минимум на год по всему миру. В такой беспрецедентный период греческая экономика пытается воспользоваться преимуществом, которое сформировали ее правительство и граждане благодаря своей эффективной реакции по отношению к возникшей в марте первой волне пандемии.

Греческий флаг на фоне города Chris Hepburn

Греция уравновесила эту первую волну сравнительно контролируемыми потерями и теперь стремится к самому амбициозному снятию карантина во всей Европе, надеясь смягчить любые последствия этого шага и создать условия для быстрого восстановления в подготовленной среде общеевропейской мобилизации. И хотя туризм со всеми его рисками — только один характерный пример усилий греческих властей и профессионалов отрасли, на деле правда состоит в том, что Греция не в том положении, чтобы ждать полного окончания пандемии.

Туристы на афинском Акрополе Дарья Алексеева © ИА REGNUM

У этой страны нет бесконечных ресурсов, чтобы бесконечно дотировать экономическую деятельность, у нее нет вечной гарантии на доступ к рынкам. Наоборот, она зависит от тяжелого бремени государственного долга, которое преследовало ее со времени предыдущего десятилетнего экономического кризиса. Распространено мнение, что вначале финансовое давление вернется. Государственный бюджет уже находится под двойным прессингом из-за сокращения государственных доходов и роста государственных расходов. Если текущие тенденции сохранятся в течение длительного времени, любые денежные резервы будут, как правило, исчерпаны, а государственные средства иссякнут, и все это влечет за собой напряженные аспекты экономической и социальной жизни. Кроме того, несомненно, что в какой-то момент кредиторы снова будут обязаны вернуться к прежнему режиму — сегодняшний пандемический шок ослабил финансовую стабильность, но вряд ли он продлится вечно.

В этом смысле у страны нет возможности для приостановки и отсрочки ограничений, ей приходится брать на себя риск. Греция вынуждена вернуться к нормальной жизни быстрее, чем другие страны еврозоны, и вновь заявить о высоких темпах роста. В конце концов, не только ее финансовое положение находится под угрозой, но также и ее внешняя безопасность, поскольку в то же время страна сталкивается с недружелюбным отношением своих соседей, — и по этой причине необходимо добиться быстрого экономического восстановления и относительной экономической независимости, единственного, что действительно может гарантировать защиту национальных интересов.

Конечно, без риска не обойтись при повторном запуске экономики, но, к счастью, мы не одиноки в этой сложной ситуации. Богатые страны в Европе осознали симметрию пандемического шока, поняли опасность распада еврозоны и вместе с тем неисчислимый ущерб, который кризис в области здравоохранения может нанести даже сильнейшим европейским экономикам. В это время франко-германская ось выбрала и продвигает план больших ожиданий экономического возрождения и реконструкции Старого континента. Так называемый Фонд реабилитации будет обеспечен 750 миллиардами евро, а Европейский центральный банк может предложить динамичный и существенный ответ Европы на шок пандемии. Все данные говорят о том, что переговоры завершатся в ближайшем будущем, а с учетом сильного председательства Германии в Евросоюзе, ожидается счастливый конец.

Лодочная пристань на острове Керкира

У Греции будет возможность поглотить около 32 миллиардов евро из Фонда реабилитации. Фактически, если добавить ресурсы из программ занятости, объем доступных фондов, согласно оценкам компетентных государственных чиновников, может превысить 65 миллиардов евро в течение следующих семи лет. Тем не менее выплаты грантов и займов под низкие проценты будут отложены и, по-видимому, не будут осуществляться до весны 2021 года. Это еще одна причина, по которой греческая сторона рискует. Министерство финансов должно в течение следующих нескольких месяцев — по крайней мере до следующей весны — контролировать движение финансовых потоков и в то же время заниматься своевременной подготовкой плана восстановления Греции, с тем чтобы сделать возможным осваивание европейских средств.

Канцелярия премьер-министра уже мобилизована в этом направлении и оформляет широкую программу общественных работ, частных инвестиций и реформ, способных сформировать условия для восстановления и возрождения экономики Греции. В этих усилиях участвуют многие эксперты, проводятся многочисленные и изнурительные мозговые штурмы, а запланированные мероприятия кажутся последовательными и способными выработать всеобъемлющую политику, которая будет представлена не как сумма требований, а как результат оценки реальных потребностей страны.

По общему мнению, в разгар столь суматошного периода появляются возможности для динамического перезапуска греческой экономики и перспективы восстановления могут быть значительно улучшены. В основном это пойдет на пользу странам, которые будут одновременно контролировать связанные с пандемией последствия в области экономики и здравоохранения.

В этом контексте Греция может видеть стакан наполовину полным. У нее есть возможность сделать шаг вперед, использовав весь опыт, который она приобрела как во время коронавирусного шока, так и в эпоху многолетнего испытания великого предыдущего экономического кризиса. Возможно, тот результат, в который будет обращен этот опыт, станет лучшей наградой для граждан нашей многострадальной страны, которые так много пережили за последние годы.