Москва, , 14:57 — REGNUM По итогам мая 2020 года, несмотря на порождённый эпидемией коронавируса экономический кризис, китайская компания Haval продала в России 615 автомобилей — на 5% больше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Лидером продаж среди моделей Haval в мае текущего года стал Haval F7. Российским дилерам марки в мае текущего года удалось реализовать 227 экземпляров таких авто, в то время как год назад данную модель купили всего 12 автолюбителей.

На втором месте разместилась модель Haval F7x — 159 экземпляров. Третье место с результатом 141 проданный автомобиль занял автомобиль Haval H6.

Модельный рейтинг китайской марки замыкают: Haval H9 (42 ед.), Haval H2 (23 ед.) и Haval H5 (23 ед.).

Всего с начала года по май в России было продано 5246 машин Haval.

Ранее на китайском авторынке появилась версия Haval H9 для экстремального бездорожья. Авто оснащено усиленным кузовом и модернизированной защитой двигателя. Называется новинка Lorenz Polar Star Edition.

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