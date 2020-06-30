Москва, , 14:45 — REGNUM Открытие 30% новых торговых центров в России перенесено на 2021 год. Об этом сообщили в международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

По итогам первой половины 2020 года в России открыли торговые центры общей площадью 131 тыс. кв. метров — все они расположены в Москве. Сроки сдачи в эксплуатацию многих торговых центров были сдвинуты из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, замедление темпов строительства торговых площадей связано с тем, что многим торговым сетям и предпринимателям пришлось приостановить открытие магазинов.

Вместе с тем аналитики прогнозируют строительство 350 тыс. кв. метров торговых площадей по итогам 2020 года. Большая часть будет построена в Москве — 230 тыс. кв. метров.

Напомним, по итогам первой половины 2019 года Россия стала лидером среди европейских стран по объему строительства торговых площадей — в январе-июне было построено 200 тыс. кв. метров.