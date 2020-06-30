Душанбе, , 14:44 — REGNUM В Таджикистане пересмотрели доходную и расходную части государственного бюджета на 2020 год. Предложенные правительством поправки поддержали депутаты нижней палаты парламента страны.

По словам главы таджикистанского минфина Файзиддина Каххорзода, из-за влияния пандемии на экономику страны, не представляется возможным выполнить план по доходной части госбюджета за счёт налоговых поступлений, который составлял 2,349 млрд сомони (227,8 млн долл.).

Экономить решено на финансировании инвестпроектов за счёт грантов и кредитов — финансирование будет сокращено на 977 млн сомони (94,7 млн долл.), а также за счёт специальных ресурсов госучреждений — 81 млн сомони (7,8 млн долл.).

Отмечено, что запланировано сокращение расходов государственного бюджета по различным направлениям на 1,822 млрд сомони (176,7 млн долл.), однако оно не затронет социальный сектор, фонд зарплат, пенсий, пособий.

Тем временем дополнительные 1,9 млрд сомони (184 млн долл.) будет выделено на повышение зарплат медицинским сотрудникам, задействованным в борьбе с распространением коронавируса, строительство Рогунской ГЭС и поддержку пострадавших от пандемии отраслей экономики страны.

Дефицит государственного бюджета Таджикистана с учётом поправок составит порядка 3,1 млрд сомони (300,7 млн долл.).