Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM Правительство мерами поддержки пострадавших отраслей может за полтора года вернуть официальные показатели безработицы к ситуации 2019 года, но если цель не в том, чтобы отчитаться, а в том, чтобы по-настоящему исправить положение дел, то нужны совсем другие меры, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 30 июня, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя высказывания Михаила Мишустина.

Как сообщалось ранее, премьер-министр заявил, что с 1 апреля 2020 года официальный уровень безработицы в России вырос в 3,5 раза, на бирже труда зарегистрировались еще 2 миллиона человек. При этом, как считает Мишустин, «взрывного роста» безработицы удалось избежать. Премьер-министр напомнил о поручении президента в течение 2021 года восстановить ситуацию на рынке труда.

« Восстановление ситуации на рынке труда — вопрос не к министерству труда. Уровень и качество занятости находятся в прямой зависимости от качества экономики. Если нет резких структурных изменений в экономике, не будет существенных изменений и на рынке труда.

Во время эпидемии и временной приостановки работы у нас «упали» целые отрасли, причем именно те, где занятость традиционно является не полностью оформленной. Это касается, к примеру, отелей и ресторанов, где у сотрудников нет бессрочных трудовых договоров, а есть временные договоренности гражданско-правового характера. Фактически они уволены, но в официальной статистике их нет.

Если говорить о восстановлении уровня занятости в тех сферах, где увольняли официально трудоустроенных по постоянным соглашениям, то это можно сделать, по крайней мере отчасти, с помощью мер поддержки соответствующих отраслей. Но нужно помнить, что там можно побороть только официальную безработицу, а не реальную.

Если же цель в том, чтобы не отчитаться цифрами, а действительно изменить положение дел, то нужны исследования реальной ситуации — официальная статистика знает далеко не всё, начать хотя бы с того, что далеко не все лишившиеся работы приходят на биржу труда.