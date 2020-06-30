Стокгольм, , 15:17 — REGNUM Руководство «Скандинавских авиалиний», крупнейшего авиаперевозчика в странах Северной Европы, опубликовало новый план финансирования для преодолений экономических последствий пандемии коронавируса. Предполагается, что многомиллиардные вливания в авиакомпанию позволят ей восстановить финансовые потери уже к концу 2022 года за счет увеличившегося спроса. Об этом 30 июня сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Вместе с антикризисным планом был также опубликован пресс-релиз, согласно которому крупнейшие владельцы «Скандинавских авиалиний», то есть правительства Швеции и Дании, а также Фонд Кнута и Алисы Валленберг, договорились с руководством авиаперевозчика о плане дальнейшего финансирования.

Предполагается, что 12 миллиардов шведских крон ($1,2 млрд) составят собственные капиталовложения «Скандинавских авиалиний». Эту сумму руководство авиаперевозчика намерено привлечь посредством эмиссии ценных бумаг. В правлении компании подчеркнули, что спрос на авиаперевозки восстановится к 2022 году, что позволит «Скандинавским авиалиниям» компенсировать большую часть потерь за время пандемии.