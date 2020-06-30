Самара, , 14:38 — REGNUM Ресторанам и кафе разрешили возобновить работу в Самарской области. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба региона, передает 30 июня пресс-служба областного департамента информационной политики.

По сообщению пресс-службы ведомства, рестораны и кафе могут возобновить свою деятельность при строгом соблюдении санитарных норм с дополнительным ограничением в 4 кв. метра на одного посетителя.

Кроме этого, с 1 июля открываются также базы отдыха и туристические базы. Отмечается, что жители могут бронировать путевки в детские оздоровительные лагеря. Предположительно, они начнут работу с 15 июля.

Сообщается, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично проверит готовность этих детских летних организаций к приему школьников.

Ранее областной Роспотребнадзор сообщал о том, что на данный момент в регионе свободны более 64% коек в инфекционных госпиталях, а коэффициент распространения инфекции составляет 0,8.

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