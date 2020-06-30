Стокгольм, , 14:41 — REGNUM Согласно отчету Almega, объединению шведских работодателей, занятых в сфере услуг, представители бизнеса в Швеции считают, что для них экономические последствия от пандемии коронавирусной инфекции практически нивелированы. Несмотря на сохраняющуюся до конца лета неопределенность, они уверены, что кризис, вызванный пандемией уже завершается. Об этом 30 июня сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Мы видим, что некоторое улучшение можно наблюдать уже с апреля. Потребительский спрос продолжал тогда падать и уровень производства тоже, однако ситуация не так серьезна, как прежде, и сейчас ожидания компаний, занятых в сфере услуг, выглядят лучше по сравнению с апрелем», — заявил Патрик Джойс, главный экономист Almega.

Несмотря на в целом позитивные сдвиги в экономике и постепенно утихающие финансовые последствия пандемии, руководство четырех из десяти компаний все же ожидает продолжения снижения спроса в течение следующих трех месяцев. Они также признаются, что в ближайшей перспективе возможны сокращения персонала.