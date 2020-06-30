Киев, 30 июня 2020, 14:31 — REGNUM С января 2019 года по апрель 2020 года иностранцы вывели за пределы Украины $11,6 млрд, сообщил глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин 30 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Речь идёт о доходах, полученных благодаря облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), процентах по кредитам и дивидендах.
Чиновник рассказал, что правительство Украины и НБУ планируют 2020−2021 году отдать $11,3 млрд кредитов, в том числе $2,4 млрд Международному валютному фонду.
Таким образом, МВФ, по сути, рефинансировал свой кредит, констатировал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович предположил, что между Украиной и МВФ существует тайное соглашение, касающееся сокращения численности населения страны.
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