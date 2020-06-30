Киев, , 14:31 — REGNUM С января 2019 года по апрель 2020 года иностранцы вывели за пределы Украины $11,6 млрд, сообщил глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин 30 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Речь идёт о доходах, полученных благодаря облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), процентах по кредитам и дивидендах.

Чиновник рассказал, что правительство Украины и НБУ планируют 2020−2021 году отдать $11,3 млрд кредитов, в том числе $2,4 млрд Международному валютному фонду.

«Размер первого транша МВФ по кредитной программе Stand by, который Украина получила в июне 2020 года, в точности совпадает с величиной погашенного Украиной долга перед МВФ за период 2019 и января-мая 2020 — ровно 2,1 млрд долларов», — рассказал Данилишин.

Таким образом, МВФ, по сути, рефинансировал свой кредит, констатировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович предположил, что между Украиной и МВФ существует тайное соглашение, касающееся сокращения численности населения страны.

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