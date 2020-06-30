Ташкент, , 14:13 — REGNUM Власти Узбекистана планируют возобновить заседание рабочей группы по вступлению республики во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщили 30 июня в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

Следующее заседание состоится 7 июля после 15-летнего перерыва. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. В министерстве отметили, что вступление Узбекистана в ВТО требует решения ряда вопросов, которые затрагивают социально-экономическое развитие страны.

Напомним, в июне 1994 года Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле. В 1998 году создана рабочая переговорная группа по вступлению республики в ВТО.

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