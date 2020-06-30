Москва, , 14:00 — REGNUM C 8 июня цена на нефть торгуется в диапазоне 18% между уровней $37,90 — $44,30 за баррель Brent. Ценовой диапазон широкий, но если учитывать, что нефть подорожала на 176%, до $43,91 за 44 торговых дня (63 календарных), то диапазон в $6,40 кажется небольшим, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Рост котировок замедлился, поскольку общее число зараженных коронавирусом превысило 10 млн человек, из которых 509 тыс. погибли (4,9%). Инвесторы опасаются, что мир накроет вторая волна пандемии и снижение спроса на нефть сильно ударит по нефтяному рынку.

Динамика черного золота в июле будет зависеть от реализации выполнения соглашения ОПЕК по сокращению добычи нефти, макроэкономических показателей, оценивающих состояние мировой экономики (рост производственных заказов и розничных продаж), а также новостей о борьбе коронавирусом.

Успех заключенной в апреле сделки ОПЕК+ может спровоцировать рост цен на нефть до $47. Важно отметить, что уровень $43,85 выступает сильным сопротивлением.

Для его преодоления покупателям нужны позитивные новости. На одних ожиданиях его не пройти. Снизу поддержкой выступает уровень $37,90.

Если цена удержится вышеуказанного уровня до 5 июля, то вероятность пробоя $44 резко возрастет. Без бодрящих покупателей новостей движение в диапазоне $38−44 может продолжиться до августа», — дал прогноз на июль эксперт.

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