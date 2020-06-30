Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM В Петербурге судостроительное предприятие «Северная верфь и группа НОРЕБО (входит в тройку крупнейших рыбодобывающих предприятий России) заключили контракты на строительство четырех судов-ярусоловов проекта 200 101 для компании «ЯМСы» (входит в группу НОРЕБО). Новые суда будут построены период с 2022 года по 2025 год.

До подписания сегодняшних контрактов у «Северной верфи» уже были заключены контракты с НОРЕБО на строительство десяти траулеров проекта 170 701. Также предприятие строит четыре ярусолова для РК «Вирма» («Гандвик-1», «Гандвик-2», «Гандвик-3») и ООО «Глобус («Марлин»), напомнили в пресс-службе верфи.

«Новые судостроительные контракты — еще один важный шаг на пути возвращения отечественных верфей на рынок гражданского судостроения — рынок, который много десятилетий был для российских судостроителей «чужой территорией», — отметил врио гендиректора «Северной верфи» Игорь Орлов.

В свою очередь, технический директор Группы НОРЕБО Павел Косолапов рассказал, что новые рыболовные суда будут работать в промысловых районах Дальневосточного бассейна. Они предназначены для ярусного промысла тихоокеанской трески, палтуса и макруруса. Оборудование ярусоловов предусматривает возможность глубокой переработки улова прямо на борту судна.

Финансирование проектов НОРЕБО осуществляется за счёт собственных средств Группы и заёмных средств Сбербанка России.

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