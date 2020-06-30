Мадрид, , 13:56 — REGNUM Дилеры компании Cupra (принадлежит Seat) начнут приём заказов на кросс-купе Formentor в июле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В компании отметили, что сборка Formentor будет производиться на заводе марки в испанском городе Марторель.

Новое авто будет оснащено двухлитровым четырехцилиндровым турбированным мотором TSI производительностью 306 «лошадей» (400 Нм). Агрегат будет работать в паре с 7-скоростным «автоматом» с двойным сцеплением и системой привода 4×4 AWD.

Кроме того, уже со следующего года для Formentor станет доступен гибридный двигатель, который включает в себя 1,4-литровый бензиновый мотор TSI мощностью 148 л.с. и 113-сильный электрический мотор, который питается от литий-ионного аккумулятора ёмкостью 13 кВт-ч. Также в линейке двигателей модели появится eHybrid производительностью 242 «лошади» (400 Нм).

В салоне кроссовера будет установлен новый мультимедийный комплекс с экраном размером 12 дюймов, адаптивный круиз-контроль, а также система мониторинга «слепых зон».

Ранее генеральный директор Cupra Уэйн Гриффитс вместе с испанским гонщиком Хорди Жене протестировал модель Formentor. Испытания были проведены на территории завода марки в испанском городе Марторель.

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