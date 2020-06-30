Москва, , 13:42 — REGNUM

В условиях массовых сокращений граждане России вправе ожидать от правительства введения ограничений на наем иностранной рабочей силы, а от отечественных предпринимателей — того, что они отнесутся к такой постановке вопроса с пониманием, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 30 июня, комментируя высказывания премьер-министра Михаила Мишустина и министра экономики Максима Решетникова.

Как сообщалось ранее, Мишустин заявил, что с 1 апреля 2020 года число официально зарегистрированных безработных в России выросло в 3,5 раза. Мишустин напомнил о поставленной президентом задаче восстановить ситуацию на рынке труда в течение 2021 года. Решетников в свою очередь отметил, что из-за ограничений, вызванных эпидемией, на протяжении того или иного срока не работали 15 миллионов человек, при этом 680 тысяч человек были сокращены.

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«Последствия карантинных мер для народного хозяйства нашей страны очень тяжёлые, это понятно. Сокращенным 680 тысячам в определённом смысле можно позавидовать: они были сокращены по закону, с полагающимися выплатами. Гораздо большее число тружеников просто остались без работы: кто-то был принужден написать заявление об увольнении «по собственному желанию», кто-то вообще не был оформлен…

На печальные размышления наводит и озвученный главой правительства показатель роста числа официально зарегистрированных безработных. Если отталкиваться от показателя безработицы на март 2020 года в 3,5 млн человек, то его рост «более чем в 3,5 раза» , о чём сказал Мишустин, даёт нам более 12 млн безработных.

Как бы ни была нашими соотечественниками утеряна работа, официально или неофициально, все они остались без заработка. Нормально жить на пособие по безработице, даже увеличенное (если вам, конечно, удалось его оформить), и тем более кормить семью невозможно. Соответственно, народное хозяйство стоит перед лицом резкого сокращения спроса, а без его восстановления подъём деловой активности, особенно для мелкого и среднего бизнеса, весьма проблематичен.

Остаётся надеяться на обещанное нам министром экономики к 2021 году возвращение показателей занятости к уровню 2019 года, хотя и тогда далеко не всё было, как мы знаем, благополучно.