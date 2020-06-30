Москва, , 13:36 — REGNUM В последний период самоизоляции в России стала очевидна необходимость увеличивать расходы на здравоохранение и образование, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он написал 30 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Те, кто беспокоился о нехватке средств при выделении помощи населению, могут расслабиться — верховная власть продолжает генерировать способы и дополнительные возможности для поддержки производств и социальных групп, — написал Мухин. — Особенно речь идёт о тех, кто нуждается в такой поддержке: обозначенные ранее меры сохраняются и продлеваются до конца лета. Расширяются программы льготного кредитования (под 2%) — ещё выделено 100 млрд руб. Расходы государства на здравоохранение и образование также будут увеличены (ещё на 500 млрд), необходимость чего стала очевидной в условиях «самоизоляции» в последний период».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева заявила, что льготная ипотека «подогрела» в России стоимость жилья.

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