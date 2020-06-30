Москва, , 13:36 — REGNUM По итогам мая 2020 года больше всего подержанных машин класса «люкс» было реализовано в Москве. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный месяц на московском вторичном рынке был реализован 471 люксовый автомобиль, что на 42% меньше, чем год назад.

На втором месте по количеству перепроданных автомобилей среди регионов Санкт-Петербург. В последний месяц весны здесь поменяли своих хозяев 215 авто класса «люкс» — на 3,6% меньше, чем в мае 2019 года.

Тройку лидеров замыкает Подмосковье с результатом 214 перепроданных автомобилей. Здесь падение продаж составило 40% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Напомним, в мае текущего года на авторынке России было куплено 3038 б/у авто класса «люкс». Это на 28% меньше, чем год назад.

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