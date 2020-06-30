Бишкек, , 13:24 — REGNUM Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 30 июня, на заседании парламента принял участие в церемонии принесении присяги новыми членами правительства Киргизии, после чего обратился к вновь назначенным министрам с напутствием.

По словам главы государства, правительство должно четко определить все расходы с учетом рисков, связанных с кризисом, спровоцированным пандемией коронавируса — сформировать бюджетный резерва, предупреждая возможные риски, и продолжить переговоры с кредиторами по погашению или продлению сроков выплаты государственного долга.

«Для сокращения теневого оборота товаров и нелегального бизнеса вводятся электронные счета и онлайн-кассовые аппараты. Все действия в этом направлении должны быть выполнены своевременно. На следующем этапе будут запущены системы маркировки товаров и контроля их оборота. В то же время правительство обязано предпринять новые, современные шаги в сфере регулирования деятельности бизнеса», — сказал он.

Жээнбеков сообщил, что местное бизнес-сообщество пожаловалось ему на то, что «из-за слабой работы по легализации теневого бизнеса основное налоговое бремя ложится только на честных предпринимателей, правоохранительные органы и суды не могут обеспечить полноценную деятельность в качестве эффективного адвоката и справедливого арбитра, из-за чего предприниматели и инвесторы вынуждены прибегать к помощи международного арбитража».

«Необходимо внедрить специализированные суды для рассмотрения налоговых споров, чтобы не доводить эти проблемы до уровня международного арбитража. В то же время необходимо разработать механизмы декриминализации и предотвращения экономических преступлений», — подчеркнул он.

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Президент отметил, что генеральная прокуратура сформирует отдельное специальное подразделение, которое возьмет на особый контроль факты, связанные с нарушениями прав предпринимателей.

«Необходимо ускорить интеграцию базу налоговых выплат с автоматизированной системой весового контроля в процессе регулирования импорта. Необходимо развивать систему цифровых подписей, выдачи электронных разрешений и механизмов лицензирования. Кроме того, необходимо внедрить инструменты для удаленного доступа к финансовым услугам, создать инфраструктуру для онлайн-торговли», — добавил он.

Глава государства потребовал от чиновников увеличить капитализацию гарантийного фонда, нарастить предоставление финансов коммерческим банкам со стороны национального банка и увеличить финансирование проектов в регионах со стороны Российско-Киргизского фонда развития и государственных финансовых институтов.

«Кроме того, мы внесем некоторые изменения в другие отрасли, с учетом последствий нынешней глобальной пандемии. Они, в первую очередь, будут связаны со сферой медицины и образования. Здесь основное внимание будет уделено цифровизации», — резюмировал Сооронбай Жээнбеков.

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