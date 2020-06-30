Москва, , 13:06 — REGNUM Перед нерабочим 1 июля сегодня, 30 июня, на внутреннем валютном рынке рубль испытывает существенное давление, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курс доллара преодолел пиковое значение июня и к полудню вторника без 10 копеек достиг планки в 71 руб., демонстрируя рост в 1,3%, курс евро — к этому близок, достигнув уровня в 79,50 руб. (+0,8% к уровню закрытия вторника).

Столь высокие темпы подъема в утренние часы оставляют шансы на локальную коррекцию во второй половине дня, однако они же говорят о том, что в рамках недели рубль с высокой вероятностью уйдет на новые минимумы.

После завершение налогового периода продажи Банка России в рамках исполнения бюджетного правила не нивелируют покупки иностранной валюты. Судя по характеру торгов и складывающемуся новостному фону, не стоит рассчитывать и на активность нерезидентов на предстоящих сегодня аукционах ОФЗ серий 26 234 и 24 021.

Зарубежные инвесторы сейчас, напротив, торопятся сократить свои позиции в рисковых активах, в том числе и в рубле в преддверии старта нового сезона квартальных отчетов, который продемонстрирует безрадостную картину по итогам второго квартала. Также на настроения влияет усугубление ситуации с коронавирусом в мире. Накануне глава Всемирной организации здравоохранения выразил опасения, что худшее еще впереди.

Помимо Латинской Америки, ЮАР, Индии неблагополучная динамика складывается в самих США. Еще одним источником беспокойств могут служить отношения между США и Китаем, которые едва ли смогут избежать обострения на фоне одобрения Китаем закона о национальной безопасности Гонконга, что может привести к ответным мерам со стороны Вашингтона.

Нет поддержки для рубля и со стороны рынка энергоносителей. Сегодня стоимость нефти марки Brent снижается на 1,2% до $40,70, увеличивая шансы сценария с возвратом к $37,00.

Неплохая статистика из Китая с подъемом индекса PMI в промышленности до 50,9 п. при ожиданиях снижения с майских 50,6 п. не смогла поддержать нефтяных «быков». Вечером стоит ожидать данных по запасам от API, которые будут предварять завтрашнюю публикацию статистики от минэнерго США», — пояснил эксперт.

Читайте также: Рубль теряет поддержку