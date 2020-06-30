Москва, 30 июня 2020, 13:19 — REGNUM Докапитализация агропромышленной лизинговой компании «Росагролизинг» на 6 млрд рублей утверждена премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает 30 июня пресс-служба правительства.
«На пополнение оборотного капитала акционерного общества будет направлено 6 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Докапитализация «Росагролизинга» означает возможность для отечественных аграриев получить дополнительно более 1,5 тыс. сельхозмашин. Технику можно получить по договорам лизинга на льготных условиях.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня провести докапитализацию «Росагролизинга» поручил президент РФ Владимир Путин. Средства на это выделяются из резервного фонда правительства.
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