Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга намерены оказать поддержку автомобильному концерну Hyundai («Хёндэ») на всех этапах строительства нового завода по производству автомобильных двигателей, которое началось во вторник, 30 июня.

Действующий завод Hyundai в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Прямые инвестиции в масштабный проект, реализуемый ООО «Хёндэ ВИА Рус» в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), составят 13,1 млрд рублей. На новом заводе будет создано более 500 новых рабочих мест. Пробный запуск завода ожидается в I квартале 2021 года, в октябре 2021 года начнется массовое производство.

Завод будет выпускать двигатели Gamma I объемом 1,6 литра для автомобилей Hyundai. Проектная мощность — 240 000 двигателей в год, а в перспективе — более 300 000 двигателей. Двигателями будут оснащаться автомобили, производимые на петербургском автозаводе Hyundai, часть произведенной продукции будет экспортироваться.

«Сегодня уровень локализации производства «Хёндэ» в нашем городе составляет 47%. Это самый высокий показатель в петербургском автопроме. И он будет еще выше, когда вы откроете новое производство», — сказал на церемонии, посвященной началу строительства нового завода, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он напомнил, что сегодня каждый седьмой автомобиль в России производится компанией Hyundai. Петербургское предприятие работает в три смены пять дней в неделю.

Беглов пообещал от имени города оказывать помощь в развитии необходимой инфраструктуры. Соответствующее соглашение о взаимодействии подписано между правительством Санкт-Петербурга и ООО «Хёндэ ВИА Рус».

Напомним, в апреле ООО «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» передало 18 автомобилей детским поликлиникам города.

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