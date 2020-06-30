Москва, , 13:01 — REGNUM Рост нефти сдерживается ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. 28 июня общее число жертв коронавируса превысило 500 тысяч, что напоминает о жестоком характере пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В тот же день общее количество инфицированных в США превысило 2,5 миллиона. Общее число заболевших во всех странах коронавирусом превысило 10 миллионов.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

На этом фоне нефть марки Brent консолидируется вблизи диапазона $40-$41 за баррель. Оснований для роста у котировок пока нет, но и для падения тоже. Поэтому в ближайшие пару дней ожидается усиление консолидации вблизи прежних уровней.

На этой неделе выйдут очередные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Однако оснований полагать, что они снизятся нет. Напротив, эпидемиологическая обстановка в США говорит об обратном.

В свою очередь падение котировок сдерживает уверенность инвесторов в поддержке со стороны ОПЕК+.

В этом месяце состоится очередное заседание, на котором члены организации могут усилить поддержку для нефти, продлив действующие ограничения еще на месяц — два», — считает эксперт.

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