Доха, , 13:26 — REGNUM Правительство Катара планирует открыть рестораны и музеи в туристических зонах страны. Об этом 30 июня сообщает агентство QNA.

Указанные заведения были закрыты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Возобновление работы намечено на среду, 1 июля.

«Ресторанам будет разрешено возобновить работу, начиная с завтрашнего дня (1 июля. прим — ИА REGNUM)», — отмечается в заявлении.

Учреждения должны будут соблюдать определенные меры безопасности, в частности вместимость ресторанов будет ограничена 50%.

Напомним, по последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Катаре превысило 95 тыс. От COVID-19 скончались 113 человек.