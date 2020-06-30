Кострома, , 12:59 — REGNUM На рынке труда в Костромской области количество официальных безработных превысило число вакансий в 1,8 раза.

Как сообщает ГТРК «Кострома», по «свежим» данным безработными в регионе признано 13 443 человека. Вместе с этим, количество предложений на рынке труда заметно ниже — 7197 вакансий.

Резкий рост безработицы, начавшийся в апреле, специалисты связывают с желанием людей получить повышенное пособие по безработице и попытками работодателей сэкономить на зарплате для сотрудников в нерабочие дни. На ряде предприятий руководство предложило костромичам уволиться и получать деньги от государства.

Ситуацией заинтересовался губернатор Костромской области Сергей Ситников. В ближайшее время соблюдение трудовых прав костромичей по поручению главы региона проверит департамент социальной защиты и Роструд.

Отметим, что в апреле 2020 года на костромских ювелирных предприятиях начались массовое «высвобождение сотрудников». Так, по информации регионального портала KOSTROMA. TODAY 800 сотрудникам крупнейшего завода SOKOLOV в Красном-на-Волге было предложено написать заявления на увольнение по собственному желанию. При этом, в апреле Центр занятости населения по Красносельскому району зарегистрировал всего 613 новых безработных, в мае число новых безработных снизилось до 307.

Комментируя ситуацию, заместитель директора департамента по труду и социальной защите населения Костромской области Алексей Столяров отметил закрытость ювелирной экономики, договорные отношения работодателей с сотрудниками и единичные жалобы со стороны ювелиров.

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