Москва, , 12:59 — REGNUM В мае 2020 года на вторичном рынке России автолюбители купили 3038 подержанных машин класса «люкс». Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, сегмент подержанных люксовых машин по итогам отчётного месяца сократился на 28% по сравнению с маем прошлого года. При этом на долю подержанных люксовых автомобилей пришлось только 1,1% от всего объёма продаж автомобилей с пробегом.

Лидером продаж в сегменте стала модель Mercedes-Benz S-Класса. В последний весенний месяц была перепродана 771 такая модель, что на 34% меньше, чем год назад. Второе место занимает BMW 7-Серии с результатом 369 распроданных авто (-27,5%). Тройку лидеров в рейтинге сегмента замыкает модель Audi A5. Их в мае было перепродано 198 единиц — на 30% меньше, чем год назад.

Четвёртое и пятое места в списке самых перепродаваемых в РФ машин класса «люкс» занимают соответственно модели Audi A8 (196 шт.; — 32%) и Lexus LS (115 шт.; — 19,6%).

Напомним, за первые пять месяцев текущего года российские автолюбители купили 16 301 б/у автомобиль класса «люкс» — на 20% меньше, чем в прошлом году.

Читайте также: Российские дилеры продали авто класса «люкс» на 13 млрд рублей