Симферополь, , 17:06 — REGNUM Новый симферопольский многофункциональный медцентр имени Семашко планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем месяце. Об этом 30 июня журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В июле должны ввести в эксплуатацию. Не как госпиталь для приёма инфекционных больных, а именно как рабочую больницу, которая должна планово осуществлять операции», — отметил Аксёнов.

По его словам, уже получены все необходимые разрешения.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство учреждения, стоимостью более 10 млрд. рублей стартовало в сентябре 2017 года. Общая площадь застройки составляет более 11 тыс кв. метров. Сдачу объекта неоднократно переносили на более поздние сроки.