Симферополь, 30 июня 2020, 17:06 — REGNUM Новый симферопольский многофункциональный медцентр имени Семашко планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем месяце. Об этом 30 июня журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, уже получены все необходимые разрешения.
Как сообщало ИА REGNUM, строительство учреждения, стоимостью более 10 млрд. рублей стартовало в сентябре 2017 года. Общая площадь застройки составляет более 11 тыс кв. метров. Сдачу объекта неоднократно переносили на более поздние сроки.