Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Новая дорога, которая свяжет Санкт-Петербург с границей Финляндии, пройдет в обход Сайменского канала, будет более безопасной для участников дорожного движения и экологичной. Дорога подойдет к международному автомобильному пункту пропуска «Брусничное».

Такое решение было принято в рамках десятого заседания Совместного мониторингового комитета Программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия», сообщает Дирекция по развитию транспортных систем Петербурга и Ленобласти.

На реализацию проекта будет выделен грант в размере 80% от общей стоимости реализации проекта. Оставшиеся 20% будут равными частями профинансированы Минтрансом России и Ленинградской областью.

«Дирекция выступает ведущим партнером по реализации проекта при участии Финского агентства транспортной инфраструктуры», — отметили в ведомстве.

В начале осени 2020 года будет подготовлено распоряжение, являющееся официальным уведомлением о положительном решении при отборе заявки. После этого ведущие партнеры будут приглашены на переговоры по подготовке договора на предоставление гранта.

Проект «Повышение мобильности, безопасности дорожного движения и улучшение состояния окружающей среды путем планирования дороги к МАПП «Брусничное» в обход Сайменского канала» является этапом в процессе создания нового автомобильного подхода к МАПП «Брусничное».

Он заменит существующую автомобильную дорогу, ведущую к МАПП «Брусничное», построенную в 1960-е годы в качестве технологической дороги для обслуживания Сайменского канала.

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