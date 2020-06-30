Симферополь, , 12:47 — REGNUM Все старые электрички в Крыму постепенно заменят на новый подвижной состав. Об этом 30 июня журналистам заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Мы отрабатываем поставку нового подвижного состава на пригородном сообщении. На этот год будет поставлено 16 новых единиц моторвагонного подвижного состава. Постепенно заменим все устаревшие электрички в Крыму», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на крымской трассе «Таврида» на участке от Керчи до Белогорска открыли автомобильное движение по четырём полосам. Полностью строительные работы на трассе планируют завершить в сентябре.

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