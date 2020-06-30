Москва, , 12:45 — REGNUM В июне рубль предпочёл поставить рост на паузу, и в итоге к концу месяца он упал на 1,8% к доллару США и на 2,7% к евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Несмотря на то, что цена на нефть Brent в июне продолжила расти и выросла после майского ралли за месяц ещё на 7,7%, на курс рубля её рост значительного влияния не оказал, также, как и поэтапное снятие ограничений для экономики и бизнеса в России, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Скорее всего, на рубль негативно повлияли ожидания резкого падения ВВП и промышленного производства во II квартале 2020 года. Риски для курса рубля по-прежнему будут сохраняться в июле.

Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на днях предупредила о возможном возникновении второй волны пандемии коронавируса, уточнив, что в ряде стран первая волна пандемии идёт на спад, а Международный валютный фонд ухудшил прогноз по спаду мировой экономики в 2020 году до — 4,9%.

В июне вновь возникла напряжённость в отношениях между Китаем и США из-за Гонконга, что опять привело к взаимным санкционным угрозам, и эта напряжённость грозит в июле перерастанием в новый конфликт, что будет негативно отражаться на валютах развивающихся стран, включая рубль.

Цена на нефть по-прежнему останется важным индикатором стабильности мировой и, в конечном счёте, российской экономики. В случае роста цены нефти до $45 за баррель в июле рубль имеет шансы укрепиться до 67 руб. за доллар и 75 руб. за евро.

Однако рост может оказаться краткосрочным, так как при этой цене некоторые производители сланцевой нефти в США будут способны восстановить добычу. Скорее всего, Банк России на заседании совета директоров 31 июля вновь понизит ключевую ставку, возможно, что понижение составить 0,5 процентного пункта, и ставка упадёт до 4%.

Однако направление движения рубля будет зависеть не от самого решения, а от характера сопроводительных комментариев регулятора и, возможно, от прогнозов макроэкономических показатели РФ на 2020 год.

В июле ожидается диапазон значений курса доллара к рублю в рамках 67−72 руб., курса евро к рублю — 75−80 руб.», — дала прогноз на июль эксперт.

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