Симферополь, , 12:45 — REGNUM Открытие четырёх полос на 155-километровом участке трассы «Таврида» в Крыму позволит повысить безопасность автомобилистов в туристический сезон. Об этом 30 июня журналистам заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Запуск четырёхполосного участка позволит увеличить безопасность дорожного движения и уменьшить время в пути для водителей. Это имеет большое значение для Крыма, учитывая начало курортного сезона на полуострове», — отметил Дитрих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на крымской трассе «Таврида» на участке от Керчи до Белогорска открыли автомобильное движение по четырём полосам. Движение по четырём полосам на участке от Белогорска до Симферополя планируют открыть 20 июля. Полностью строительно-монтажные работы на крымской трассе «Таврида» в Крыму планируют завершить в сентябре.

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