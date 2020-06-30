Москва, , 12:37 — REGNUM Список подержанных седанов премиум-класса на вторичном авторынке России по цене до 600 тыс. рублей, которые оснащены системой полного привода и автоматической трансмиссией, составили специалисты портала «АвтоВзгляд».

На первом месте рейтинга разместился Audi A6 второго поколения с пробегом 200 тыс. км. Моторная гамма таких моделей состоит из бензинового мотора на 1,8 л мощностью 150 л. с., 170-сильного двигателя на 2,4 л, агрегата на 2,7 л (250 л. с.), а также более мощного движка на 3 л (220 л. с.). Кроме того, есть также варианты с дизельными агрегатами.

Также в данный список входят BMW 3-серии четвёртого поколения (E46). Эти модели оснащаются мощными моторами на 2,5 и 3 л производительностью 192 и 231 л. с. соответственно. Дизельные двигатели также имеются — это моторы на 2,9 и 3 литра мощностью 184 и 204 л. с.

На третьем месте — Volvo S60, премьера которого прошла 10 лет назад. В 2002 году вышла версия этой модели с 200-сильным бензиновым мотором на 2,4 л. Позднее также была представлена модификация с движком на 2,5 л производительностью 210 или 300 л. с.

Ранее был представлен список премиальных кроссоверов с пробегом по цене не более 500 тыс. рублей, которые продаются на вторичном авторынке России. Возглавил рейтинг BMW X3 в кузове E83.

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