Москва, , 12:23 — REGNUM В мае 2020 года доля лизинговых сделок на легковые машины в России составила 47% от всех продаж авто с данной формой кредитования. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что ранее на долю легковых автомобилей приходилось порядка 60% от всех лизинговых сделок. Таким образом, в мае в России на покупку легковушек было заключено 4456 лизинговых сделок.

Остальные 53% лизинговых сделок в прошлом месяце пришлись на коммерческую технику. Более 30% от этих сделок принадлежит грузовикам (3006 ед.), 18% — машинам сегмента LCV (1677 ед.) и еще 4% — автобусам (388 ед.).

По данным аналитиков агентства, в отчётный месяц всего в лизинг было оформлено 9527 экземпляров автотранспортных средств.

Напомним, в апреле 2020 года в РФ в лизинг было оформлено 9,1 тыс. единиц автотранспорта, что более чем в два раза меньше, чем в марте этого же года.

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