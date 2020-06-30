Симферополь, , 12:07 — REGNUM Участок трассы «Таврида» от Белогорска до Симферополя откроют менее чем через месяц. Об этом ИА REGNUM 30 июня сообщили в пресс-службе строительного управления АО «ВАД».

"Движение по четырём полосам на участке трассы «Таврида» от Белогорска до Симферополя будет открыто 20 июля», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на крымской трассе «Таврида» на участке от Керчи до Белогорска открыли автомобильное движение по четырём полосам.

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