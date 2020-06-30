Киев, , 12:09 — REGNUM Гражданин Индии Аруп Банерджи стал новым директором Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии, сообщила пресс-служба организации.

«Аруп Банерджи будет сотрудничать с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), чтобы укрепить результаты Группы Всемирного банка в Белоруссии, Молдавии и на Украине», — сказано в сообщении.

До назначения на должность чиновник был региональным директором Всемирного банка в странах ЕС, где руководил операционной, стратегической и информационной работой банка.

До февраля 2020 года директором Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии была Сату Кахконен. Позже её назначили директором Всемирного банка по делам Индонезии и Восточного Тимора.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года правительство Украины ожидает получить от Всемирного банка кредит на сумму $350 млн.

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