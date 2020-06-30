Киев, 30 июня 2020, 12:09 — REGNUM Гражданин Индии Аруп Банерджи стал новым директором Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии, сообщила пресс-служба организации.
До назначения на должность чиновник был региональным директором Всемирного банка в странах ЕС, где руководил операционной, стратегической и информационной работой банка.
До февраля 2020 года директором Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии была Сату Кахконен. Позже её назначили директором Всемирного банка по делам Индонезии и Восточного Тимора.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года правительство Украины ожидает получить от Всемирного банка кредит на сумму $350 млн.
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