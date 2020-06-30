Киев, , 12:01 — REGNUM Сегодня, 30 июня, в Киеве началась масштабная и бессрочная акция протеста шахтеров, которые требуют от власти погашения долгов по зарплатам, а также выдвигают ряд политических требований, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава профсоюза, член энергетического комитета Рады, народный депутат Михаил Волынец уточняет, что в Киев съехались шахтеры «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь», а также представители шахт Львовско-Волынского бассейна.

Волынец отмечает, что шахтеры требуют от правительства погасить перед работниками шахт задолженность по зарплате — по состоянию на 1 июля 2020 г. она составит более 1,2 млрд грн. Также протестующие требуют полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь — общая сумма долга составляет около 884 млн грн.

Среди других требований — запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из России и Белоруссии; восстановления работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы; вывод шахт из простоя и обеспечение их стабильной работы.

ИА REGNUM напоминает, что около недели возле здания офиса президента бастовали горняки шахты «Надежда», к которым вышел лично президент Зеленский. Глава государства пообещал разобраться, почему «не выплачивают деньги за отгруженный уголь.

«Дайте мне пару дней, пожалуйста, я сейчас разберусь… почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой, к своим семьям — я разберусь», — сказал Зеленский.