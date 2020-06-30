Симферополь, , 12:00 — REGNUM В Крыму открыли автомобильное движение по четырём полосам на трассе «Таврида» от Керчи до Белогорска. Об этом ИА REGNUM 30 июня сообщили в пресс-службе строительного управления АО «ВАД».

"Готовность этого участка позволяет нам открыть рабочее движение по четырём полосам. При этом работы на некоторых участках трассы продолжаются и действуют связанные с этим ограничения», — уточнили в компании.

По словам специалистов, общая протяжённость участка составляет 155 км. Разрешённая скорость движения на четырёхполосном участке трассы увеличена до 90 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее между Крымом и материковой частью России запустили грузовое железнодорожное сообщение, 30 июня первая пара поездов прошла по Крымскому мосту.

Читайте развитие сюжета: Новый четырёхполосный участок на «Тавриде» откроют через три недели