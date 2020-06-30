Москва, , 11:54 — REGNUM Ситуация, сложившаяся в экономике РФ на сегодняшний день, не позволяет надеяться на активный рост в ближайшем будущем, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Конечно, ситуация когда-то откатится к докризисным значениям, но, судя по прогнозам которые дают и Минэкономразвития, и независимые эксперты, вряд ли это произойдёт до конца 2021 года, — сказал он. — Ситуация в российской экономике не такова, чтобы надеяться на активный экономический рост. Конечно, восстановление будет происходить. Мы уже переходим от спада к росту, но этот рост будет, к сожалению, не очень быстрым».

Если же, как пояснил Колганов, будет вторая волна пандемии коронавируса и соответственно вторая волна ограничительных мер, то восстановление экономики РФ затянется очень надолго.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал шокирующей ту экономическую ситуацию, которая сложилась в России.