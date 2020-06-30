Москва, 30 июня 2020, 11:54 — REGNUM Ситуация, сложившаяся в экономике РФ на сегодняшний день, не позволяет надеяться на активный рост в ближайшем будущем, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM.
Если же, как пояснил Колганов, будет вторая волна пандемии коронавируса и соответственно вторая волна ограничительных мер, то восстановление экономики РФ затянется очень надолго.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал шокирующей ту экономическую ситуацию, которая сложилась в России.