Сеул, , 11:58 — REGNUM Эксперты рейтингового агентства Fitch улучшили прогнозы относительно падения экономики Южной Кореи в 2020 году, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, в текущем году падение южнокорейского ВВП составит 0,9%, что на 0,3% выше по сравнению с прогнозами, сделанными в апреле.

Специалисты отмечают, что на пересмотр повлияло улучшение экономической активности и принятие дополнительного бюджета.

Помимо Южной Кореи эксперты пересмотрели в лучшую сторону показатели ряда стран. По их мнению, падение экономики Австралии составит 2,7%, Германии — 6,3%, Еврозоны — 8%.

С другой стороны, показатели Великобритании, Бразилии, Мексики, России, Турции, Индонезии и ЮАР были пересмотрены в худшую сторону из-за продолжающегося распространения коронавирусной инфекции.