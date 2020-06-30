Джакарта, , 11:53 — REGNUM Власти Канады заявили, что с оптимизмом ожидают продолжения дискуссий о возможностях соглашения о создании зоны свободной торговли с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antara.

«Мы, конечно, сделаем всё от нас зависящее, чтобы обсудить некоторые области сотрудничества», — заявила посол Канады при АСЕАН Дидра Келли в Джакарте.

«Я лично настроена оптимистично», — отметила Дидра Келли, имея в виду возможность сотрудничества между АСЕАН и Канадой.

В 2019 году стороны провели переговоры и обсудили возможности для создания зоны свободной торговли. Результаты были объявлены на консультативной встрече министров экономики страна АСЕАН и Канады в Бангкоке (Таиланд) 10 сентября 2019 года.

«Нынешняя ситуация показывает нам важность поощрения интернационализации, важность наращивания экономического и торгового сотрудничества, а не замкнутости и накопления имеющихся у нас ресурсов», — пояснила посол Канады при АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Канады направило странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии помощь для борьбы с COVID-19 в виде 90 000 хирургических масок.

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