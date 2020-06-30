Уфа, , 12:43 — REGNUM Вопрос перехода от капитального ремонта домов к комплексному капитальному ремонту кварталов рассматривают в Министерстве строительства и ЖКХ РФ. Об этом 30 июня сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров на международном форуме урбанистики в Уфе.

По его словам, нужно «организовывать связи» между дворовыми территориями и различными общественными пространствами, даже от остановки общественного транспорта до дома.

Комплексный ремонт кварталов позволит создать действительно комфортную для жителей городскую среду, отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе проходит международный форум урбанистики.