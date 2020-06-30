Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Японский автопроизводитель Mazda прекращает в Соединённых Штатах продажи Mazda CX-5 с дизельным мотором. Об этом сообщает издание Car.ru со ссылкой на внутренний отчет компании.

Дизельная версия CX-5 была представлена в Нью-Йорке в 2019 году в качестве дополнения к существующей модельной линейке. Данное авто имеет ряд недостатков, которые, видимо, и стали причиной сворачивания продаж данной версии модели.

Среди основных недостатков модели можно отметить небольшую экономию топлива и её большую стоимость. Так, CX-5 в комплектации Signature AWD продаётся на четыре тысячи долларов (около 277 тыс рублей) дороже бензинового варианта авто.

На данный момент в США на складах дилеров осталось всего 30 экземпляров дизельных CX-5.

Напомним, 8 июля 2020 года автопроизводитель Mazda планирует провести премьеру своей новой турбированной модели Mazda3, оснащённой системой полного привода и автоматической коробкой передач.

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