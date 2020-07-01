Москва, , 00:13 — REGNUM Лишённый два года назад лицензии «Международный банк Санкт-Петербурга» подал банкротный иск к бизнесмену Сергею Божко, который выступал соучредителем самарской нефтедобывающей компании «Боснедра». Иск арбитраж Москвы начнёт рассматривать 2 июля 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано ещё в мае 2020 года, но слушания откладывались. Иными лицами в банкротное дело приглашены ООО «НК «Атамановка», АО «Нефть», ООО «НК «Казанла», ООО «НК «Балаковское», АО «Нефтегазрезерв», а также Дмитрий Антипов, чьего банкротства тот же банк требует в самарском арбитраже с марта 2020 года. По Антипову заседание назначено на 2 июля 2020 года и сумма претензий к нему составляет 854 926 478,56 рубля. При этом Божко в этом деле участвует иным лицом, как и ряд вышеперечисленных нефтекомпаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года банк подал к пяти компаниям Саратовской и Самарской областей, работающих в сфере добычи сырой нефти, банкротные иски с суммой претензий более 838 млн рублей. В качестве ответчиков в том числе выступили компании «Атамановка», «Казанла», «Балаковское» и «Нефтегазрезерв». Слушания по этим делам намечены на июль 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, Сергей Божко в разные годы был соучредителем и совладельцем семи компаний, четыре из которых уже ликвидированы. Среди действующих активов — московское АО «Специализированный застройщик «Монетчик», самарское ЗАО «Боснедра» (работает в сфере добычи сырой нефти с 2005 года), подосковское некоммерческое партнёрство по эксплуатации коттёджного посёлка «Жуковка XXI». В этих компаниях Божко был соучредителем. Как индивидуальный предприниматель он работает в сфере управления холдинговыми компаниями.