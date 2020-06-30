Найроби, , 11:32 — REGNUM Кения из-за пандемии коронавируса потеряла 80 миллиардов кенийских шиллингов ($752 млн) прибыли от туризма, около половины от общего объема прибыли сектора за прошлый год. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра туризма Кении.

По информации журналистов агентства, туристический сектор является одним из ведущих источников валютных поступлений, и в прошлом году его доходы составили 163,56 млрд кенийских шиллингов ($1,54 млрд), которые, как ожидалось, возрастут на 1% в 2020 году.

Министр туризма Наджиб Балала сказал, что ситуация продолжит ухудшаться. Предполагаемые потери будут связаны с отменой бронирований на высокий сезон июль-октябрь, сказал Мохаммед Херси, председатель Федерации туризма Кении.

Туризм составляет 10% от ВВП Кении и обеспечивает работой более 2 миллионов человек.

Кения, где к настоящему времени подтвердили более 6000 случаев заражения коронавирусом, закрыла свое воздушное пространство для коммерческих полетов в марте. Власти также запретили въезд и выезд из столицы, Найроби, и прибрежного курортного города Момбаса.

«Весь туристический сектор не работает. Существуют большие потери рабочих мест», — сказал Балала.