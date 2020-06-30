Тбилиси, , 15:44 — REGNUM Падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) в Грузии за май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 13,5%. Предварительные данные о состоянии экономики 30 июня опубликовала Национальная статистическая служба — Грузстат.

В ведомстве отметили, что падение производства за прошедший месяц наблюдалось почти во всех секторах экономики. Его снижение также зафиксировано по итогам первых пяти месяцев текущего года. ВВП за этот период, по сравнению с прошлогодними показателями снизился на 5,4%

Стоит отметить, что изначально при составлении бюджета Грузии на год рост ВВП был запланирован на уровне 5%. В июне основной финансовый документ был пересмотрен из-за экономического кризиса, вызванного вспышкой коронавируса. По новому бюджету ожидаемое падение ВВП Грузии за год составляет 4%.

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