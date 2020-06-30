Москва, , 11:18 — REGNUM Коронавирус не имеет никакого отношения к обвальному падению российской обрабатывающей промышленности, уверен экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 20 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который сказал, что восстановление российского промышленного производства будет зависеть также и от «поведения коронавируса» и связанных с ним ограничительных мер. Как полагает министр, если не произойдёт второй волны, возможны оптимистичные сценарии.

«Коронавирус не имеет никакого отношения к обвальному падению российской обрабатывающей промышленности. И вторую волну надо обязательно выдумать для того, чтобы обосновать отсутствие какого-либо восстановительного роста в 2021 году, — сказал Крупнов. — Обосновать этой второй волной. Если бы коронавируса не было, то его надо было бы выдумать. Но это не перспективно — вместо принятия жёстких плановых усилий всё время рассказывать о том, что мешает российской промышленности и экономике двигаться вперёд».

Напомним, как сообщалось ранее, Мантуров в интервью изданию «Ведомости» заявил, что в апреле и мае на состоянии российской промышленности в полной мере сказалось влияние кризиса, вызванного пандемией.

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