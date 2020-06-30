Москва, , 11:09 — REGNUM Вера в восстановительный рост экономики РФ абсолютно не обоснована, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Минпромторга РФ Дениса Манутрова, который сказал, что к физическим объёмам производства 2019 года российская промышленность вернётся в 2021 году.

«Здесь министр повторяет наших других министров, которые непонятно с чего вдруг надеются на так называемый восстановительный рост, — сказал Крупнов. — Мол, сейчас упали, а потом оттолкнёмся и опять вернёмся на прежнее место. Это ни на чём не основанная вера в восстановительный рост. А нужно фактически делать национальный план форсированной реиндустриализации, когда с беспрецедентными усилиями и на новой экономической модели мы можем к 2021 году восстановить то, что есть».

Сама по себе, как пояснил Крупнов, российская промышленность в ближайшее время не восстановится.

Напомним, что ранее в интервью изданию «Ведомости» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что производство лекарственных средств в апреле по отношению к 2019 г. выросло на 115%, а в мае — на 124%. При этом радиоэлектронная промышленность в апреле упала более чем на 25%.

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