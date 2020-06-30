Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Ужесточённые экспортные ограничения в отношении России 29 июня вступили в силу в США спустя 60 дней после публикации извещения об этом в сборнике официальных документов американского правительства — Федеральном реестре. Документ расширяет трактовку понятия «военное использование».

В апреле текущего года Бюро промышленности и безопасности минторга США, которое отвечает за контроль экспорта, выпустило документ с требованиями для выдачи лицензий на поставки в Россию, Венесуэлу и КНР продукции двойного и военного назначения.

Понятие «военное использование» расширено на все товары, с помощью которых можно разрабатывать и создавать военную продукцию.

Кроме того, расширен список продукции, которую нельзя поставлять трём названным странам без лицензии. В него вошли, в частности, различное оборудование и программное обеспечение для атомных реакторов, полупроводниковые приборы, измерительная аппаратура.

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