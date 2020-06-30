Саратов, , 10:53 — REGNUM Арбитраж Саратовской области 12 августа 2020 года планирует рассмотреть иск швейцарской страховой компании «СУВА» (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt «SUVA») из города Люцерна к АО «Саратовские авиалинии». Истец требует взыскания 250 тыс. франков (почти 16 млн рублей), передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило ещё в середине февраля 2020 года, но некоторое время оставалось без движения из-за недочётов. Сумма претензий, заявленных как взыскание «в порядке регресса возмещения вреда в виде компенсации», составила 15,93 млн рублей. Подробности дела неизвестны, но в спор в качестве третьего лица привлекли АО «Альфастрахование».

Напомним, АО «Саратовские авиалинии» было преемником одного из старейших предприятий гражданской авиации Поволжья, которое работало в регионе с 1931 года. Авиакомпания лишилась сертификата эксплуатанта с 31 мая 2018 года по результатам внеплановых проверок Федерального агентства воздушного транспорта. Этому предшествовала трагедия с самолётом Ан-148, который, выполняя рейс из Москвы в Орск, 11 февраля 2018 года разбился в Московской области. Во время ЧП погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Международный аэропорт Саратов-Центральный закрылся 20 августа 2019 года.